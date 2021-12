Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.12.2021

Kursziel: 79 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 73,00 auf EUR 79,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind geht davon aus, das Jahresergebnis von 2020 (EUR13,1 Mio.) wie

geplant leicht zu übertreffen. Für 2022 plant das Unternehmen erneut eine

leichte Ergebnissteigerung. Damit sollte ABO Wind trotz

Projektverschiebungen, Preiserhöhungen für Turbinen und Solarmodule,

Lieferkettenproblemen und kräftig gestiegenen Logistikkosten auch 2022 in

der Erfolgsspur bleiben. Wir berücksichtigen das schwierigere Umfeld in

unseren Prognosen, halten die Preissteigerungen und Lieferkettenprobleme

aber für ein vorübergehendes Problem, das sich spätestens 2024 erledigt

haben sollte. Was aber unseres Erachtens längerfristig Bestand haben wird,

sind die höheren Strompreise, die Wind und PV gegenüber den fossilen

Energieträgern trotz der erwähnten Kostensteigerungen wettbewerbsfähiger

machen. Der Grund dafür ist einfach: Die enormen Kostensteigerungen bei den

fossilen Rohstoffen. So hat sich der Erdgaspreis versechsfacht, Wind und

Sonne schicken aber weiterhin keine Rechnung. Hilfreich ist auch der

kräftige Anstieg des EU-CO2-Zertifikatpreises, der zuletzt bei fast 80EUR/t

lag. Das ambitionierte Wind- und Solar-Ausbauprogramm der zukünftigen

Bundesregierung (Ziel für 2030: 200 GW PV, implizit ca. 100 GW Windkraft)

sollte in den nächsten Jahren eine wesentlich schnellere Expansion

ermöglichen. Dies spielt ABO Wind als Entwickler von Windparks und

Solaranlagen in die Hände und wird der gesamten Branche ein goldenes

Jahrzehnt bescheren. Wir heben daher unsere mittelfristigen Prognosen an.

Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR79 (bisher:

EUR73). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 73.00 to EUR 79.00.

Abstract:

ABO Wind expects to slightly exceed the 2020 annual result (EUR13.1m) as

planned. For 2022, the company is again guiding towards a slight increase

in net income. This suggests ABO Wind will again be successful in 2022

despite project postponements, price increases for turbines and solar

modules, supply chain problems and a sharp rise in logistics costs. We take

the more difficult environment into account in our forecasts, but consider

the price increases and supply chain problems to be a temporary problem

that should be resolved by 2024 at the latest. However, we believe the

higher electricity prices, which make wind and PV more competitive with

fossil fuels despite the aforementioned cost increases, are likely to

persist much longer. The reason for this is simple: the enormous cost

increases for fossil fuels. The price of natural gas, for example, has

increased six-fold, but wind and solar continue to send no bill. The strong

increase in the EU CO2 certificate price, which recently reached almost 80

EUR/t, also favours wind and PV. The future German government's ambitious

wind and solar expansion programme (target for 2030: 200 GW PV, implicitly

approx. 100 GW wind power) suggests much faster growth in the coming years.

This plays into the hands of ABO Wind as a developer of wind farms and

solar plants and will provide the entire industry with a golden decade. We

have therefore raised our medium-term forecasts. An updated DCF model

yields a new price target of EUR79 (previously: EUR73). We confirm our Buy

recommendation.

