Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 06.09.2021

Kursziel: 73 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 66,00 auf EUR 73,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat H1-Zahlen vorgelegt. Das Nettoergebnis von EUR6,5 Mio. lag

leicht über dem Vorjahreswert und unseren Erwartungen (EUR6,3 Mio.). Das

Management hat seine Guidance bestätigt und rechnet weiterhin damit, das

Vorjahresergebnis von EUR13,1 Mio. zu übertreffen. Im ersten Halbjahr

erweiterte ABO Wind ihre Projektpipeline um ca. 2 GW auf 17 GW und hat

damit ihre mittel- und langfristigen Wachstumspotenziale weiter gestärkt.

Wir sehen ABO Wind auf Basis der Halbjahreszahlen und der für das zweite

Halbjahr geplanten Bautätigkeit auf gutem Weg, unsere Schätzungen zu

erreichen. Wir berücksichtigen die erweiterte Projektpipeline in unserem

DCF-Modell und erhöhen unser Kursziel auf EUR73 (bisher: EUR66). Wir bestätigen

unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 66.00 to EUR 73.00.

Abstract:

ABO Wind has presented H1 figures. The net result of EUR6.5m was slightly

above the previous year's figure and our forecast (EUR6.3m). Management

confirmed its guidance and still expects to exceed the previous year's net

result of EUR13.1m. In the first half of the year, ABO Wind expanded its

project pipeline by approximately 2 GW to 17 GW and has thus further

strengthened its medium and long-term growth potential. Based on the

half-year figures and the construction activity planned for the second half

of the year, we see ABO Wind on track to reach our forecasts. We have taken

the expanded project pipeline into account in our DCF model and increase

our price target to EUR73 (previously: EUR66). We confirm our Buy

recommendation.

