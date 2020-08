Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.08.2020

Kursziel: 30,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 30,00 auf EUR 30,50.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat H1-Zahlen veröffentlicht, die sowohl die Vorjahreszahlen als

auch unsere Schätzungen übertroffen haben. Der Umsatz wurde um 5% auf EUR59,3

Mio. gesteigert, und das EBIT erhöhte sich um 3% auf EUR9,0 Mio. Beim

Nettogewinn gelang sogar eine Steigerung um 20%. Wir halten die Zahlen

angesichts von pandemiebedingten Projektverzögerungen und der scharfen

globalen Rezession für ausgezeichnet. Einmal mehr zahlt sich die breite

Aufstellung des Konzerns mit starker Heimatbasis und Umsatzbeiträgen aus

sieben weiteren europäischen Ländern aus. Das Management hat die Guidance

für 2020 bestätigt und geht weiterhin davon aus, den Vorjahresnettogewinn

von EUR11,4 Mio. zu übertreffen. Nach den überzeugenden Halbjahreszahlen

halten wir an unseren Prognosen fest. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung

und erhöhen das Kursziel leicht auf EUR30,50 (bisher: EUR30,00).

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 30.00 to EUR 30.50.

Abstract:

ABO Wind has published H1 figures that exceeded both the previous year's

figures and our forecasts. Sales rose by 5% to EUR59.3m and EBIT increased by

3% to EUR9.0m. Net profit was even up by 20%. We believe that the numbers are

excellent given pandemic-related project delays and the severe global

recession. Once again, the broad positioning of the group with a strong

home base and sales contributions from seven other European countries is

paying off. Management has confirmed 2020 guidance and expects to exceed

the previous year's net profit of EUR11.4m. Following the convincing

half-year figures, we stick to our forecasts. We confirm our Buy

recommendation and slightly increase our price target to EUR30.50(previously:

EUR30.00).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die

vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21395.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

