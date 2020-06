Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Zusammenfassung:

ABO Wind hat ihren Jahresbericht veröffentlicht. Der Nettogewinn lag bei

EUR11,4 Mio. und entsprach dem vorläufig gemeldeten Wert. Damit hat das

Unternehmen ihre Guidance und unsere Schätzung von EUR10 Mio. übertroffen.

Aufgrund eines margenstärkeren Produktmixes war das EBIT trotz niedrigerem

Umsatz höher als von uns erwartet. ABO Wind hat deutlich mehr Projektrechte

verkauft und weniger schlüsselfertig errichtete Anlagen. Trotz Pandemie und

Rezession hat sich ABO Winds Geschäft bis in den Juni hinein gut

entwickelt, und wir sehen bisher keine Anzeichen, dass sich dies in den

nächsten Monaten grundlegend ändert. Zwar können wir einzelne

Projektverschiebungen nicht ausschließen, aber die vielen Projekterfolge im

ersten Halbjahr und die gut gefüllte internationale Projektpipeline deuten

eher auf Wachstum auch in der Krise hin. ABO Wind geht für das laufende

Jahr davon aus, einen Nettogewinn mindestens in Höhe des Vorjahreswertes zu

erreichen. Aufgrund der geringen Visibilität haben wir unsere Schätzungen

für 2020 etwas konservativer gestaltet. Ein aktualisiertes DCF-Modell

ergibt ein neues Kursziel von EUR30 (bisher: EUR27). Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung.

Abstract:

ABO Wind has published its annual report. The net profit was EUR11.4m and

matched the preliminary number. The company exceeded guidance and our

EBIT was higher than

report. The net profit was EUR11.4m and matched the preliminary number. The

company exceeded guidance and our forecast of EUR10m. EBIT was higher than

expected despite lower sales due to a higher-margin product mix. ABO Wind

sold more project rights and fewer turnkey projects. Despite the pandemic

and recession, ABO Wind's business continued to develop well into June and

we see no signs so far that this will change fundamentally over the next

few months. We cannot rule out individual project postponements, but many

project successes in the first half of the year and the well-filled

international project pipeline indicate growth even during the crisis. In

the current fiscal year, ABO Wind is guiding towards a net profit which is

at least as high as the prior year's EUR11.4m. Our 2020 forecasts are now

somewhat more conservative due to the lower visibility. An updated DCF

model results in a new price target of EUR30 (previously: EUR27). We confirm

our Buy recommendation.

