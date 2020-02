Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 03.02.2020

Kursziel: 27,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 22,50 auf EUR 27,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat eine kleine Kapitalerhöhung durchgeführt und plant die

Einbeziehung der Aktie in den Xetra-Handel. Dies sollte die Liquidität der

Aktie und damit die Attraktivität des Titels erhöhen. Das Unternehmen hat

400.000 Aktien zu EUR17,10 platziert und erzielt einen Mittelzufluss von EUR6,8

Mio. Die Mittel dienen zur Finanzierung der internationalen Expansion, die

in diesem Jahr für Wachstum sorgen sollte. Mit einer internationalen

Projektpipeline von über 10 GW stehen die Zeichen auch mittelfristig auf

Wachstum. Sogar der gebeutelte deutsche Markt gibt erste Lebenszeichen von

sich. Die deutsche Onshore-Wind-Ausschreibung im Dezember 2019 war die

erste Ausschreibung seit August 2018, die überzeichnet war. Wir deuten dies

als ersten Hinweis, dass sich der Stau bei den Genehmigungen langsam

auflöst. Nach dem katastrophal niedrigen Zubau von 1,1 GW im Jahr 2019

sollte es in 2020 mit dem deutschen Windmarkt daher wieder aufwärts gehen.

Angesichts langer Turbinenlieferzeiten (>12 Monate) und im Zeitraum

Mai-Dezember 2019 bezuschlagter Projekte von knapp 1,4 GW dürfte die

Erholung aber erst im Jahr 2021 richtig an Fahrt gewinnen. Für 2020E

prognostizieren wir bei ABO Wind einen Anstieg des Nettogewinns um fast 40%

auf EUR14 Mio. Wir haben unser DCF-Modell aktualisiert und erhöhen das

Kursziel von EUR22,50 auf EUR27,00. Trotz des 25%igen Kursanstiegs in 2019

bleibt die Aktie attraktiv bewertet (2020E KGV: 11). Wir bekräftigen unsere

Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 22.50 to EUR 27.00.

Abstract:

ABO Wind has carried out a small capital increase and plans to include the

share in Xetra trading. This should raise the liquidity of the share and

thus the attractiveness of the stock. The company has issued 400.000 shares

at EUR17.10 resulting in a cash inflow of EUR6.8m. The funds will be used to

finance its international expansion, which should contribute to growth this

year. An international project pipeline of over 10 GW suggests continued

growth in the medium term too. Even the battered German market is beginning

to show signs of life. The German onshore wind tender in December 2019 was

the first tender to be oversubscribed since August 2018. We interpret this

as a first indication that permit congestion is slowly abating. After the

catastrophically low new installations of ca. 1.1 GW in 2019, the German

wind market should revive again in 2020. However, in view of the long

turbine delivery times (>12 months) and projects of almost 1.4 GW

awarded in the period May-December 2019, we expect that the recovery will

only really pick up steam in 2021. For 2020E, we forecast an almost 40%

increase in net profit at ABO Wind to EUR14m. We have updated our DCF model

and raise our price target from EUR22.50 to EUR27.00. Despite the 25% price

increase in 2019, the share remains attractively valued (2020E P/E ratio:

11x). We confirm our Buy recommendation.

