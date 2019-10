Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.10.2019

Kursziel: 22,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 22,00 auf EUR 22,50.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat im Jahresvergleich stabile Halbjahreszahlen vorgelegt. Das

Unternehmen hat unsere Schätzungen damit übertroffen, da es entgegen

unserer Annahme den schwachen deutschen Markt mit höheren Umsatzbeiträgen

aus dem Ausland kompensiert hat. Ein H1-Nettoergebnis von EUR5,2 Mio.

bedeutet, dass ABO Wind bereits 52% der Guidance für das Gesamtjahr, ein

Nettogewinn von ca. EUR10 Mio., erreicht hat. Wir sind daher zuversichtlich,

dass das Unternehmen seine Guidance trotz des anhaltend schwachen deutschen

Marktes erreichen wird. Noch wichtiger als die kurzfristigen Finanzzahlen

sind die langfristigen Perspektiven des Entwicklers von Wind- und

Solarkraftwerken. Diese haben sich im ersten Halbjahr weiter verbessert, da

ABO Wind ihre Entwicklungspipeline um 3,5 GW auf nunmehr ca. 10 GW

erweitert hat. Das Unternehmen wächst damit weiter in die Rolle eines

globalen Projektentwicklers hinein und ist gegenwärtig in 16 Märkten auf

vier Kontinenten aktiv. Wir bestätigen unsere Prognose für 2019E und unsere

Wachstumsannahmen für die Folgejahre. ABO Wind bleibt mit einem 2020E KGV

von 8 attraktiv bewertet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht

höheres Kursziel von EUR22,50 (bisher: EUR22,00). Wir bekräftigen unsere

Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 22.00 to EUR 22.50.

Abstract:

ABO Wind presented stable half-year figures on an annual basis. The company

exceeded our estimates, as it, against our expectation, compensated for the

weak German market with higher sales contributions from abroad. An H1 net

profit of EUR5.2m means that ABO Wind has already reached 52% of full-year

guidance, a net profit of approximately EUR10m. We are therefore confident

that the company will achieve its guidance despite the persistently weak

German market. More important than short-term financials are the long-term

perspectives of the wind and solar power plants' developer. These continued

to improve in the first half of the year as ABO Wind expanded its

development pipeline by 3.5 GW to approx. 10 GW. The company continues to

grow into the role of a global project developer and is currently active in

16 markets on four continents. We confirm our 2019E forecast and our growth

assumptions for subsequent years. ABO Wind remains attractively valued with

a 2020E P/E ratio of 8. An updated DCF model results in a slightly higher

price target of EUR22.50 (previously: EUR22.00). We confirm our Buy

recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19159.pdf

