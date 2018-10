Original-Research: ABO Invest AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "ABO Invest":

Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG

Unternehmen: ABO Invest AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.10.2018

Kursziel: 2,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG

(ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,20 auf EUR

2,10.

Zusammenfassung:

ABO Invest hat H1-Zahlen veröffentlicht, die unsere Erwartungen erfüllt

haben. Der Umsatz stieg deutlich (+27%) auf EUR16,8 Mio. und das Ergebnis vor

Steuern war leicht positiv und stieg gegenüber dem Vorjahreswert um EUR1,5

Mio. Das erste Halbjahr war wie erwartet windschwach und führte dazu, dass

die Stromproduktion um knapp 9% hinter der Prognose zurückblieb. Da die

Stromproduktion auch in Q3 unter den Erwartungen lag, senken wir unsere

Prognose für das Gesamtjahr. Sollte das zweite Halbjahr ähnlich windschwach

sein wie das erste, rechnet das Unternehmen mit einem Nettoverlust von ca.

EUR1 Mio. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR2,10

(bisher: EUR2,20). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest

AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and decreased the price target from EUR 2.20 to EUR 2.10.

Abstract:

ABO Invest released H1 numbers that met our expectations. Sales rose

significantly (+27%) to EUR16.8m and the result before taxes was slightly

positive and increased by EUR1.5m compared to the previous year's figure. As

expected, wind conditions in the first half-year were weak and resulted in

power production falling short of the forecast by just under 9%. Since

power production was below expectations in Q3, we have lowered our forecast

for the full year. If wind conditions in the second half of the year are

similarly weak as in the first, the company will expect a net loss of ca.

EUR1m. An updated DCF model yields a new price target of EUR2.10 (previously:

EUR2.20). We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17035.pdf

