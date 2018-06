Original-Research: ABO Invest AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "ABO Invest":

^

Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG

Unternehmen: ABO Invest AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.06.2018

Kursziel: 2,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG

(ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,40 auf EUR

2,20.

Zusammenfassung:

ABO Invest hat das Jahr 2017 wie erwartet mit rückläufigen Umsätzen und

Ergebnissen abgeschlossen. Trotz des schwachen Windjahres generierte das

Unternehmen einen hohen operativen Cashflow von EUR17,2 Mio. Auch der

Nettocashflow war mit EUR3,8 Mio. positiv trotz hoher Nettotilgung (EUR10,7

Mio.) und Zinszahlungen von EUR5,3 Mio. Für 2018 geht ABO Invest unter der

Voraussetzung durchschnittlicher Windbedingungen von einem Umsatz von ca.

EUR36 Mio., einem EBITDA von ca. EUR27 Mio. und einem EBT von knapp EUR1,6 Mio.

aus. Nachdem die Stromproduktion in den ersten fünf Monaten des laufenden

Jahres ca. 7% hinter den Prognosen zurückblieb, unterstellen wir in unsrer

Jahresprognose leicht unterdurchschnittliche Umsätze. Angesichts hoher

Preise für Windparks gehen wir für 2018 davon aus, dass ABO Invest nach dem

großen Expansionsschritt im letzten Jahr (finnischer Windpark mit 23,1 MW)

das Expansionstempo etwas bremst. Neben dem bereits vollzogenen Erwerb der

verbliebenen Anteile des deutschen Windparks Weilrod unterstellen wir nur

noch den Zukauf von 3,6 MW im Windbereich (bisher: insgesamt 15 MW). Wir

haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst. Ein aktualisiertes

DCF-Modell ergibt ein leicht niedrigeres Kursziel von EUR2,20 (bisher:

EUR2,40). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest

AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and decreased the price target from EUR 2.40 to EUR 2.20.

Abstract:

As expected, ABO Invest's sales and earnings declined in FY 2017. Despite

the weak wind year the company generated a high operating cash flow of

EUR17.2m. Net cash flow was also positive at EUR3.8m despite high net debt

repayments (EUR10.7m) and interest payments of EUR5.3m. Based on the assumption

of average wind conditions, ABO Invest expects sales of approximately EUR36m,

EBITDA of approximately EUR27m and EBT of just under EUR1.6m for 2018. As power

production in the first five months of the current year was about 7% below

forecasts, we assume slightly below average revenues in our full-year

forecast. Following the large acquistion last year (Finnish wind farm with

23.1 MW) and in view of the high prices for wind farms, we assume that the

pace of expansion will slow in 2018. In addition to the already completed

acquisition of the remaining German Weilrod wind farm shares, we now assume

the purchase of only 3.6 MW in the wind sector (previously: a total of 15

MW). We have adjusted our estimates accordingly. An updated DCF model

results in a slightly lower price target of EUR2.20 (previously: EUR2.40). We

confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16573.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°