Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Redu...

Weitere Suchergebnisse zu "2G Energy":

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Reduzieren

seit: 20.01.2020

Kursziel: 51,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.03.2019 Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf REDUCE herab aber erhöht das Kursziel von EUR 48,00 auf EUR

51,00.

Zusammenfassung:

Im vierten Quartal belief sich der Auftragseingang von 2G Energy auf EUR36,1

Mio. und lag damit um 16% über dem Wert im Vorjahresquartal. Insgesamt lag

der Auftragseingang im Jahr 2019 bei EUR141 Mio. nach EUR162 Mio. in 2018. In

Erwartung eines weiterhin lebhaften Auftragseingangs prognostizieren wir,

dass 2G im KWK-Anlagenbausegment im laufenden Jahr einen Umsatz von ca.

EUR150 Mio. erzielen wird. Bei erwarteten Service-Umsätzen von ca. EUR100 Mio.

gehen wir davon aus, dass 2Gs Gesamtumsatz in 2020E bei EUR250 Mio. liegen

wird. Die Einigung der Bundesregierung und der Länder mit Kohleregionen auf

ein Kohleausstiegsgesetz bietet 2G im Erdgasbereich großes Marktpotenzial,

um die sich abzeichnende Versorgungslücke bei grundlastfähigem Strom zu

schließen. Wir gehen für 2020E von einem Umsatzwachstum von 9% aus und

prognostizieren einen Anstieg der EBIT-Marge auf 7,2%. Ein aktualisiertes

DCF-Modell ergibt ein leicht höheres Kursziel von EUR51 (bisher: EUR48). Nach

dem kräftigen Kursanstieg seit Anfang Dezember 2019 stufen wir die Aktie

von Hinzufügen auf Reduzieren herab.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the

stock to REDUCE but increased the price target from EUR 48.00 to EUR 51.00.

Abstract:

In Q4/19, 2G Energy's order intake was EUR36.1m - 16% higher than in the

prior year quarter. The total order intake in 2019 was EUR141m after EUR162m in

2018. Expecting order entry to remain brisk, we forecast 2G will generate

sales of around EUR150m in the CHP plant construction segment this year. With

predicted service revenues of around EUR100m, we assume that 2G's total

turnover in 2020E will be EUR250m. The German federal government and the

states with lignite regions have agreed on a lignite & hard coal phase-out

law. The need to close the emerging supply gap for baseload power is a

great opportunity for 2G's natural gas CHP business. We expect sales growth

of 9% for 2020E and forecast an increase in the EBIT margin to 7.2%. An

updated DCF model yields a slightly higher price target of EUR51 (previously:

EUR48). Following the strong share price increase since the beginning of

December 2019, we downgrade the stock from Add to Reduce.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19937.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°