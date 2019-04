Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 17.04.2019

Kursziel: 38,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.03.2019 Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 33,00 auf EUR 38,00.

Zusammenfassung:

2G Energy wartet weiterhin mit Erfolgsmeldungen auf. Nachdem das

Unternehmen im März einen Rekordumsatz von EUR210 Mio. vermeldet hatte, gab

2G nunmehr bekannt, dass die EBIT-Marge mit 5,5% am oberen Rand der

Guidance liegt. Das Nettoergebnis wurde um 52% auf EUR7,6 Mio. gesteigert.

Die Guidance für 2019 deutet auf weiteres Wachstum bei erneut steigender

Profitabilität hin. 2G geht von einem Umsatz von EUR210-230 Mio. und einer

EBIT-Marge von 5,5 - 7,0% aus. Angesichts voller Auftragsbücher, die eine

Vollauslastung bis in das Jahr 2020 hinein garantieren, gehen wir davon

aus, dass 2G in 2019 bei Umsatz und EBIT-Marge im oberen Bereich der

Guidance liegen wird, und erhöhen unsere Schätzungen entsprechend. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR38,00 (bisher:

EUR33,00). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 33.00 to EUR 38.00.

Abstract:

2G Energy continues to deliver good news. After reporting in March that

2018 sales reached a record EUR210m, 2G has now announced that last year's

EBIT margin climbed to 5.5%, which is at the upper end of guidance. Net

income increased by 52% to EUR7.6m. 2019 guidance is for further growth and

yet another increase in profitability. 2G expects sales of EUR210-230m and an

EBIT margin of 5.5 - 7.0%. With full order books ensuring full capacity

utilisation into 2020, we expect 2G to be at the upper end of guidance in

terms of both revenue and EBIT margin in 2019 and increase our estimates

accordingly. An updated DCF model yields a new price target of EUR38.00

(previously: EUR33.00). We confirm our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17839.pdf

