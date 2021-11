Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 19.11.2021

Kursziel: 131 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.05.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 111,00 auf EUR 131,00.

Zusammenfassung:

2G hat Q3-Zahlen veröffentlicht, die bei Umsatz und EBIT deutlich unter den

Zahlen des Vorjahres lagen, unsere Schätzung aber übertroffen haben.

Nachdem 2G für Q4/21 einen Umsatz ungefähr auf dem Vorjahresniveau von EUR100

Mio. prognostiziert und die Umsatz- und EBIT-Guidance für 2021 bestätigt

hat, halten wir an unserer Prognose für 2021 fest, die für Q4 einen Umsatz

von EUR97 Mio. impliziert. Für 2022 hat 2G erstmals eine Umsatzguidance

veröffentlicht, die sich 'noch vorsichtig' auf EUR260 - EUR290 Mio. beläuft.

Angesichts des zum Anfang des vierten Quartals kräftig gestiegenen

Auftragsbestands von EUR168 Mio. (+16% y/y) halten wir an unserer etwas

oberhalb der Guidance liegenden Umsatzschätzung für 2022 von EUR297 Mio. fest

und rechnen mit einem Umsatz aus Anlagenverkäufen von ca. EUR181 Mio. und

einem Service-Umsatz von EUR116 Mio. Wir sehen 2G mit ihren hocheffizienten

KWK-Anlagen, die mit Erdgas, Schwachgasen und Wasserstoff betrieben werden

können, weiterhin als Gewinner der deutschen und globalen Energiewende. Das

mittelfristige Wachstumspotenzial haben wir mit einer CAGR 2020-2027 von

gut 12% in unserem Modell abgebildet. Langfristig sehen wir einen großen

Markt für Wasserstoff-KWK-Anlagen, die die Volatilität der Stromproduktion

aus Wind- und Solarkraft ausgleichen und so einen wichtigen Beitrag zu

einer sicheren Stromversorgung leisten können. Der auf der

Weltklimakonferenz COP26 eingeleitete globale Kohleausstieg und der von der

zukünftigen Bundesregierung angestrebte frühere Kohleausstieg (idealerweise

bis 2030 statt spätestens 2038) veranlasst uns zu einer Erhöhung unserer

Schätzungen ab 2027. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues

Kursziel von EUR131 (bisher: EUR111). Wir bestätigen unsere

Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 111.00 to EUR 131.00.

Abstract:

2G has published Q3 figures that were significantly below the previous

year's numbers in terms of revenue and EBIT, but exceeded our forecasts. 2G

is guiding towards Q4/21 revenue at around last year's level of EUR100m and

has confirmed revenue and EBIT guidance for 2021. We thus stick to our 2021

forecast, which implies Q4 revenue of EUR97m. For 2022, 2G has published

revenue guidance for the first time, which is 'still cautious' at EUR260 -

EUR290m. Given the strong increase in the order backlog to EUR168m (+16% y/y)

at the beginning of the fourth quarter, we maintain our revenue forecast

for 2022 of EUR297m, which is slightly above guidance. We expect revenue from

plant sales of around EUR181m and service revenue of EUR116m. With its highly

efficient CHP plants which can run on natural gas, lean gases and hydrogen,

we continue to see 2G as a winner in the German and global energy

transition. We estimate medium-term sales growth potential (2020-2027 sales

CAGR) at over 12%. In the long term, we see a large market for hydrogen CHP

plants, which will even out volatility of electricity production from wind

and solar power and thus make an important contribution to a secure power

supply. The global coal phase-out initiated at the COP26 World Climate

Conference and the earlier coal phase-out envisaged by the future German

government (ideally by 2030 instead of 2038 at the latest) lead us to

increase our forecasts from 2027 onwards. An updated DCF model yields a new

price target of EUR131 (previously: EUR111). We confirm our Add recommendation.

