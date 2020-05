Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

Weitere Suchergebnisse zu "2G Energy":

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 11.05.2020

Kursziel: 50,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.04.2020 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat den Jahresbericht für das Jahr 2019 vorgelegt, der die im

April gemeldeten Zahlen bestätigt. Der Bericht belegt erneut die Erfolge

des letzten Jahres. Der Konzerngewinn stieg um 37% auf EUR10,3 Mio. Auch in

Pandemiezeiten hält 2G die Dividende stabil und schlägt vor, EUR0,45 pro

Aktie auszuschütten. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen hält 2G an

ihrer bisherigen Guidance fest und erwartet weiterhin für 2020 einen Umsatz

von EUR235 - EUR250 Mio. bei einer EBIT-Marge von 5,5% - 7,0%. Zwar weist das

Unternehmen darauf hin, dass die Pandemie sich noch negativ auswirken kann,

wir sehen aber gegenwärtig keinen Grund, unsere Schätzungen, die am unteren

Rand der Guidance liegen, zu revidieren. Ein hoher Auftragsbestand und

bisher weitgehend gut funktionierende Lieferketten und Produktionsprozesse

sprechen dafür, dass die negativen Auswirkungen von Pandemie und Rezession

bei 2G überschaubar bleiben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin

ein Kursziel von EUR50. Nach dem jüngsten Kursanstieg stufen wir die Aktie

von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial nunmehr weniger als

25% beträgt.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the

stock to ADD and maintained his EUR 50.00 price target.

Abstract:

2G Energy released its 2019 annual report which confirms the figures

reported in April. The report again shows the successes of the past year.

Net profit rose 37% to EUR10.3m. Despite the pandemic, 2G wants to keep the

dividend stable and will propose to distribute EUR0.45 per share. In contrast

to many other companies, 2G is keeping its previous guidance and continues

to expect sales of EUR235 - EUR250m for 2020 with an EBIT margin of 5.5% -

7.0%. While the company points out that the pandemic may still have a

negative impact, we currently see no reason to revise our estimates which

are at the bottom of guidance. A high order backlog and, up until today,

largely functioning supply chains and production processes suggest that the

negative effects of the pandemic and recession remain manageable at 2G. An

updated DCF model still yields a EUR50 price target. After the recent share

price increase, we downgrade the stock from Buy to Add, as the upward

potential is now less than 25%.

