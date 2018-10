Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.10.2018

Kursziel: 29,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 4.12.2017 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 28,00 auf EUR 29,00.

Zusammenfassung:

2G Energy AG hat H1-Zahlen vorgelegt, die unsere Erwartungen voll erfüllt

haben. Der Umsatz ist um 16% auf EUR84 Mio. gestiegen und das EBIT war

bereits zum Halbjahresende positiv (EUR1,1 Mio.). Sowohl Auftragseingang als

auch Auftragsbestand stiegen bis Ende August um 32% J/J. Damit ist die

Vollauslastung bis mindestens Ende Q1/19 gesichert. Das Unternehmen hat

seine Guidance (Umsatz: EUR180-210 Mio., EBIT-Marge 3,5%-5,5%) bestätigt. Wir

gehen weiterhin davon aus, dass Umsatz und EBIT im oberen Bereich der

Guidance liegen werden. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht

höheres Kursziel von EUR29,00 (bisher: EUR28,00). Wir sehen den Kursrückgang

der letzten Monate als ungerechtfertigt an und bekräftigen unsere

Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 28.00 to EUR 29.00.

2G Energy AG released H1 figures which fully met our expectations. Sales

grew by 16% to EUR84m and EBIT was already positive at the end of H1 (EUR1.1m).

Both order intake and order backlog rose by 32% y/y as of the end of

August. This will ensure full capacity utilisation until at least the end

of Q1/19. The company confirmed guidance (sales: EUR180-210m, EBIT margin

3.5%-5.5%). We continue to forecast that sales and EBIT will be at the

upper end of the guidance. An updated DCF model yields a slightly higher

price target of EUR29.00 (previously: EUR28.00). We believe that the decline in

the share price over the last months is unjustified and confirm our Buy

recommendation.

