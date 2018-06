Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.06.2018

Kursziel: 28,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 4.12.2017 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat Q1-Zahlen veröffentlicht, die unseren Erwartungen im

Wesentlichen entsprochen haben. Der Umsatz stieg um 4% auf EUR31,5 Mio. und

die Gesamtleistung sogar zweistellig (+12%) auf EUR42,3 Mio. Beim EBIT

erreichte 2G eine Verbesserung um EUR0,9 Mio. auf EUR0,4 Mio. Der

Auftragseingang war auch im April stark (EUR12,5 Mio., +30% J/J) und setzt

damit die positive Entwicklung beim Auftragseingang aus dem ersten Quartal

(EUR54,7 Mio., +90% J/J) fort. Wir betrachten die Q1-Zahlen als Bestätigung

unserer Einschätzung, dass 2G dieses Jahr profitabel wächst und

unterstellen weiterhin einen EBIT-Anstieg von 27% J/J. Wir bekräftigen

unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR28,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 28.00 price target.

Abstract:

2G Energy has released Q1 numbers that largely met our expectations. Sales

rose by 4% to EUR31.5m and total output grew at a double-digit clip (+12%) to

EUR42.3m. 2G improved EBIT by EUR0.9m to EUR0.4m y/y. Order intake was again

strong in April (EUR12.5m, +30% y/y), thus continuing the positive Q1 order

intake development (EUR54.7m, +90% y/y). We view the Q1 figures as

confirmation of our view that 2G will grow profitably this year and post an

EBIT increase of 27% y/y. We confirm our Buy recommendation and the EUR28.00

price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16553.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°