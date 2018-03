Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.03.2018

Kursziel: 24,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 4.12.2017 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 24,00 auf EUR 24,50.

Zusammenfassung:

Der Umsatz von 2G Energy in 2017 ist noch höher ausgefallen als erwartet.





Er dürfte bei voraussichtlich EUR189 Mio. liegen und damit den Rekordwert aus

dem Jahr 2014 übertreffen. Der höhere Umsatz wirkt sich positiv auf die

EBIT-Marge aus, die nun bei bis zu 4% liegen dürfte. Wir waren bisher von

3,5% ausgegangen. Damit zeigen sich schon in 2017 und damit früher als von

uns erwartet deutlich positive Effekte aus der

Internationalisierungsstrategie und internen

Effizienzsteigerungsprogrammen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und

erhöhen das Kursziel auf EUR24,50 (bisher: EUR24,00).

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 24.00 to EUR 24.50.

Abstract:

2G Energy's 2017 revenue was even higher than expected. It will probably

reach EUR189m, surpassing the record 2014 level. Higher sales positively

impacted the EBIT margin, which could now be as high as 4%. Previously, we

had assumed 3.5%. The clearly positive effects of the internationalisation

strategy and internal efficiency enhancement programs were already visible

in 2017 and thus earlier than expected. We confirm our Buy recommendation

and increase the price target to EUR24.50 (previously: EUR24.00).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16201.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°