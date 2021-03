Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "2G Energy":

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 29.03.2021

Kursziel: 104 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 104,00.

Zusammenfassung:

2G hat Zahlen für 2020 vorgelegt und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der

Umsatz lag bei EUR247 Mio. (+4% J/J) und entsprach der vorläufig gemeldeten

Zahl. Die Gesamtleistung erhöhte sich um 12% auf EUR254 Mio. Das EBIT von

EUR16,4 Mio. (+6% J/J) entspricht unserer Prognose. Die EBIT-Marge stieg

leicht von 6,5% auf 6,7%. Für 2021 geht 2G von einem Umsatz zwischen EUR245

und EUR260 Mio. aus bei einer EBIT-Marge von 6,0% - 7,5%. Wir halten

angesichts des weiterhin starken Auslandsgeschäfts an unserer

Umsatzprognose von EUR260 Mio. fest. Bei der EBIT-Margenprognose bleiben wir

bei eher vorsichtigen 6,8%, da wir angesichts der sich auftürmenden dritten

Pandemiewelle in Europa Extrakosten einkalkulieren. Technologisch ist 2G

sowohl mit ihrer Wasserstoff- als auch mit ihrer Digitalisierungsstrategie

gut vorangekommen. Das Management hält an seiner Mittelfristprognose (bis

2024 ca. EUR300 Mio. Umsatz bei einer EBIT-Marge von 10%) fest. Angesichts

einer steigenden Nachfrage nach KWK-Anlagen, Skalenerträgen und weiteren

Effizienzreserven halten wir das Ziel weiterhin für sehr gut erreichbar.

Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR104. Wir

stufen unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch, da das Kurspotenzial

jetzt mehr als 25% beträgt.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the

stock to BUY and maintained his EUR 104.00 price target.

Abstract:

2G has presented 2020 figures and held a conference call. Sales amounted to

EUR247m (+4% y/y) and were in line with the reported preliminary figure.

Total output increased by 12% to EUR254m. EBIT of EUR16.4m (+6% y/y) is in line

with our forecast. The EBIT margin rose slightly from 6.5% to 6.7%. For

2021, 2G anticipates sales between EUR245m and EUR260m with an EBIT margin of

6.0% - 7.5%. In view of the continued strong international business, we are

sticking to our sales forecast of EUR260m. Our EBIT margin forecast stays at

a rather cautious 6.8%, as we are factoring in extra costs as the third

wave of the pandemic intensifies in Europe. Technologically, 2G has made

good progress with both its hydrogen and digitalisation strategies.

Management is sticking to its medium-term forecast (around EUR300m in sales

by 2024 with an EBIT margin of 10%). In view of the increasing demand for

CHP systems, economies of scale and further efficiency reserves, we still

consider this target to be readily achievable. An updated DCF model still

yields a EUR104 price target. We upgrade the stock from Add to Buy, as upside

to our price target is now above 25%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22240.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

