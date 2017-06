Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 02.06.2017 Kursziel: 24,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.05.2017, Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 24,00.

Zusammenfassung: 2G Energy hat am 30. Mai endgültige Zahlen für 2016 und Q1/17-Zahlen vorgelegt. Die endgültigen Zahlen für 2016 entsprachen den vorläufigen. Das kräftige Toplinewachstum führte zum zweithöchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte (EUR174 Mio.). Die EBIT-Marge stieg marginal auf 3,2%. Aufgrund außergewöhnlicher Aufwendungen lag das Nettoergebnis bei nur EUR1,8 Mio. Das Management schlägt eine erhöhte Dividende von EUR0,40 pro Aktie vor. Für 2017 geht 2G von einem Umsatz zwischen EUR160-180 Mio. und einer EBIT-Marge von 3-5% aus. Der hohe Auftragsbestand von EUR111 Mio. und der hohe Umsatz im ersten Quartal (EUR30 Mio.) sind eine gute Basis für das Erreichen unserer Umsatzprognose, die am oberen Rand der Guidance liegt. Unsere Margenschätzungen haben wir etwas zurückgenommen und tragen damit dem intensiver werdenden Wettbewerb Rechnung. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR24,00. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 24.00 price target.

Abstract: On 30 May, 2G Energy reported final 2016 figures and Q1/17 figures. Final 2016 figures were in line with preliminary results. Strong top line growth led to the second strongest sales in the company's history (EUR174m). EBIT margin widened slightly to 3.2%. As a result of extraordinary expenses, net income amounted to only EUR1.8m. Management proposes an increased dividend of EUR0.40 per share. 2G expects to generate sales of EUR160-180m at an EBIT margin in the range of 3-5% in 2017. Both the high order backlog of EUR111m and strong sales in Q1 (EUR30m) are a good basis to meet our sales forecast, which is at the upper end of the guidance. We have slightly lowered our margin estimates to take account of intensifying competition. An updated DCF model still yields a EUR24.00 price target. We reiterate our Add rating.

