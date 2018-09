Hamburg (ots) -Der Original Gummistiefel, die Hunter Ikone, wird in Form einesriesigen Heißluftballons gefeiert: der weltweit erste fliegendeGummistiefel. Der "Original Flying Boot" bereist die Welt und warunter anderem in Deutschland zu sehen. Bei einer Tour über denDächern von Hamburg entstanden atemberaubende Bilder.Startpunkt der Tour war natürlich Schottland, der Geburtsort derMarke. Von dort begann die Weltreise, die ein Symbol für die Positionder Marke als weltweit bekannten britischen Export ist.Das mittlerweile ikonische Design wurde von der Marke im Jahr 1956eingeführt, heute ist der Hunter Original Boot der weltweitmeistverkaufte und bekannteste Gummistiefel. Der 26 Meter hoheHeißluftballon trägt alle Designdetails des Original Stiefels,einschließlich Bezüge zu der 28-teiligen handgefertigten Konstruktionjedes einzelnen Paares.Nachdem der "Original Flying Boot" bereits außerdem Italien unddie Niederlande bereiste, wird er noch nach Spanien und Belgienaufbrechen, bevor er Ende September zurück nach Großbritannien kehrt.Im Herbst wird der Heißluftballon dann den Atlantik überqueren, umseine US-Tour zu absolvieren.#HunterOriginal@HunterBootsPressekontakt:häberlein und mauerer AGCarina BurdenskiConsultant FashionTel. +49-89-38108-194E-Mail: carina.burdenski@haebmau.deOriginal-Content von: Hunter Boot Ltd, übermittelt durch news aktuell