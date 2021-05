Origin: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Am 02.05.2021, 19:19 Uhr notiert die Aktie Origin an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 43.73 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Origin auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,18 und liegt mit 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 20,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Origin auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Origin investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,96 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,14 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Origin mit einer Rendite von 109,06 Prozent mehr als 103 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,56 Prozent. Auch hier liegt Origin mit 104,5 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

