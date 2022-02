Origin Agritech Aktie: Schöner Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Origin Agritech Ltd (NASDAQ:SEED) wird am Montag deutlich höher gehandelt, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass es für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen RMB (23,58 Millionen US-Dollar) erwartet. Origin Agritech erwartet ein Umsatzwachstum von mehr als 300% im Jahr 2022, was dazu führen sollte, dass das Unternehmen die Gewinnzone erreicht. Origin führt das erwartete Umsatzwachstum auf das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung