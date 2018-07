OriginClear: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der OriginClear-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 mit 0,01925 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".Unser Analystenteam hat OriginClear auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der OriginClear-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,03 USD. Der letzte Schlusskurs (0,01925 USD) weicht somit -35,83 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-35,83 Prozent), somit erhält die OriginClear-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die OriginClear-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

