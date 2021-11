Origen erhält zusätzliche Konzessionen im ergiebigen Lithiumgürtel in Argentinien

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, 8. November 2021. Origen Resources Inc. (das "Unternehmen“ oder "Origin") (CSE:ORGN; FWB:4VXA) freut sich, dass es von der argentinischen Provinz La Rioja die Rechte zur Exploration von weiteren 21.000 Hektar innerhalb des aussichtsreichen Lithiumgürtels erhalten hat, der sich von Salar Los Sapitos in San Juan nach Norden in die Provinz La Rioja erstreckt, bekanntzugeben. Die zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



