Orientierungslos im Aktiendschungel – Was sind die traditionellen Bewertungskennziffern noch wert?

Lieber Investor,

auch in fundamentaler Hinsicht verschieben die Notenbanken den Kompass der Anleger. Weil jeder weiß, dass die lockere Geldpolitik langfristig nicht gutgehen kann, wird verstärkt in reale Werte investiert – also in Aktien und Immobilien. Hinzu kommt, dass die Marktteilnehmer traditionelle Bewertungskennziffern wie beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis heute unter den Randbedingungen des niedrigen Zinses zu sehen beginnen. Das viel zu niedrige Zinsniveau gaukelt ihnen geringe Risikokosten vor und entwertet damit im Grunde die Risikokalkulation eines jeden Investments.

Der niedrige Zins lässt sie dabei das Risiko zu niedrig und damit falsch einschätzen

Aktien werden heute nicht mehr gekauft, weil die Bewertungen günstig sind und sich die Investoren eine Kurssteigerung oder eine höhere Dividende als Folge von besseren Geschäftsergebnissen erhoffen. Gekauft werden die Aktien, weil die Anleger faktisch keine andere Wahl haben.

Wenn sie ihr Vermögen erhalten und es vor der bewusst herbeigeführten Entwertung durch die Notenbanken schützen wollen, müssen die Anleger in die Sachwerte gehen, egal, wie überteuert diese auch gerade erscheinen mögen. Der niedrige Zins lässt sie dabei das Risiko zu niedrig und damit falsch einschätzen.

Mit dem künstlich verzerrten Zins geht damit die Grundlage für jede rational vertretbare Investitionsentscheidung verloren. Das Ergebnis sehen wir gerade an den Märkten. Es pumpt sich eine Blase auf, von der niemand so recht weiß, wann sie platzen wird. Aber sollte sie eines Tages platzen, wovon leider auszugehen ist, wird der Knall groß sein.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.