Orientierungslos im Aktiendschungel – Eine zweifelhafte Neukalibrierung unserer Maßstäbe

doch auch die Charttechnik bleibt nicht unbeeinflusst. Wenn beispielsweise die Kurse nach schockartigen Ereignissen, wie der britischen Brexitabstimmung oder der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, statt zu fallen, plötzlich wie von Zauberhand zu steigen beginnen, nur weil die Notenbanken sich entschlossen haben, Geld in den Markt zu pumpen und die Kurse steigen zu lassen, dann sind die Kurse nicht mehr das, was die Charttechniker eigentlich in ihnen sehen: die Summe der Marktmeinung aller Marktteilnehmer.

In Japan ist die Situation noch extremer

Über das amerikanische Plunge-Protection-Team ist in der Vergangenheit schon viel geschrieben und spekuliert worden. Manche sehen dieses ominöse Team bei jeder nicht sogleich zu erklärenden Marktbewegung im Hintergrund am Werk. So weit muss man aber gar nicht gehen. Es reicht schon ein Blick in die an sich grundsolide Schweiz.

Wenn hier nun auch schon die Notenbank meint, im großen Stil Aktien kaufen zu müssen, dann sind wir von einem freien Markt, der die Einstellung der Anleger widerspiegelt, schon ein ganzes Stück weit entfernt. Noch extremer ist die Situation in Japan. Hier kann man schon die Frage stellen, ob der Nikkei überhaupt noch die Meinung der japanischen Normalanleger widerspiegelt oder nur noch der Welt den Willen der Bank of Japan kundtut.

Ob die ungewöhnlichen, sehr schnell einsetzenden Kursbewegungen des Jahres 2016 tatsächlich direkt oder indirekt auf Eingriffe der Notenbanken zurückzuführen sind, das lassen wir einmal dahingestellt sein. In jedem Fall waren sie äußerst bemerkenswert sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit, mit der sie einsetzten, als auch hinsichtlich der Reichweite der ausgelösten Bewegungen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.