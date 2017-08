Orientierungslos im Aktiendschungel

Lieber Investor,

die Börse ist eine durch und durch chaotische Welt. Das war sie schon immer und das wird sie auch weiterhin bleiben. Insofern ist die Hoffnung auf „Klarheit“ ein Traum, der nie in Erfüllung gehen wird. Statt klarer Ansagen gibt es Wahrscheinlichkeiten und die sind, wie der Name schon sagt, eine grobe Mischung aus echtem Wissen und purer Erwartung.

Trotzdem muss sich der einzelne Anleger immer um ein Höchstmaß an Klarheit bemühen, wohl wissend, dass die Gewissheit, die er erreicht, niemals eine in Stein gemeißelte, unumstößliche Wahrheit darstellen wird. Die Methoden der Charttechnik sind ein Mittel um mehr Sicherheit zu erhalten, die Methoden der Fundamentalanalyse ein anderes.

Beide haben ihre Vorzüge und selbstverständlich auch ihre Schwächen. Wichtige und unverzichtbare Stützen bei der Analyse der Lage sind sie trotzdem. Von daher ist es für die Anleger höchst gefährlich, wenn die in beiden Methoden angewandten Techniken manipuliert bzw. verschoben werden.

An dieser Stelle kommen die Notenbanken mit ihrem vielen Geld aus dem Nichts und dem künstlich abgesenkten Zinsniveau ins Spiel. Sie sind sehr wohl in der Lage, beide Analysewege zu beeinflussen und damit die Anleger mittel bis langfristig auf Holzwege zu leiten. Auf den ersten Blick scheint es, als sei die Fundamentalanalyse an dieser Stelle die gefährdetere Methode.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.