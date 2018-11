Orientierung für eine ethische Urteilsbildung/ EKD veröffentlicht Beitrag zur Debatte um Nichtinvasive Pränataldiagnostik

Hannover (ots) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)spricht sich dafür aus, Maßnahmen der NichtinvasivenPränataldiagnostik bei Risikoschwangerschaften umfassend in diegesellschaftliche Verantwortung einzubetten. Dazu plädiert sie dafür,diese Form der Pränataldiagnostik künftig in den Leistungskatalog derGesetzlichen Krankenversicherung aufzunehmen und zugleich das Angeboteiner umfassenden ethischen und psychosozialen Beratung alsBestandteil der gemeinschaftlich finanzierten Mutterschaftsvorsorgevorzusehen. So soll Schwangeren ermöglicht werden, eineeigenständige, abgewogene Entscheidung treffen zu können, unabhängigvon finanziellen Erwägungen oder medizinischen Risiken. Die Kosteneiner solchen Beratung, die die besondere Verantwortung derGesellschaft für den Lebensschutz zum Ausdruck bringen soll, sindebenfalls von der Gesetzlichen Krankenversicherung zu tragen.Zu dieser Empfehlung kommt die Kammer für ÖffentlicheVerantwortung der EKD unter dem Vorsitz von Reiner Anselm in ihrem am2. November 2018 veröffentlichten Text "NichtinvasivePränataldiagnostik - Ein evangelischer Beitrag zur ethischenUrteilsbildung und zur politischen Gestaltung". Der Rat der der EKDunter dem Vorsitz von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat sichdie Empfehlung und ihre ethische Begründung zu eigen gemacht.Frauen, die eine Pränataldiagnostik durchführen lassen wollen,sollen nicht länger auf Fruchtwasseruntersuchungen angewiesen sein,die nicht selten zu medizinischen Komplikationen führen und das Lebendes Fötus gefährden. Zugleich aber soll die Mutter bzw. sollen dieEltern im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen früh auf die Möglichkeiteiner ethischen Beratung hingewiesen werden. Auf diese Weise sollenSchwangere die Möglichkeit erhalten, sich unabhängig von dergynäkologischen Betreuung über die Konsequenzen einer solchenDiagnostik klar zu werden, Ängste und Sorgen zu äußern, vonUnterstützungsmaßnahmen zu erfahren und eine abgewogene Entscheidungzu treffen.Die Kammer tritt mit dieser Empfehlung der Annahme entgegen, dasseine Pränataldiagnostik eine erlaubte oder gar sozial erwünschtePraxis sei, die Geburt von Kindern mit bestimmten Merkmalen, in derRegel Trisomien, zu verhindern. Eine durch das Solidarsystem derGesetzlichen Krankenkassen finanzierte Beratungsleistungverdeutlicht, dass eine Entscheidung zur Nutzung dieserdiagnostischen Maßnahme von der Mutter bzw. den Eltern getroffenwerden muss, diese Entscheidung jedoch in einem gesellschaftlichenKontext stattfindet, in dem Leben geschützt werden muss. "Wir möchtenden betroffenen Schwangeren die Möglichkeit geben, dass sie eineinformierte, verantwortliche und für ihre jeweilige Situationangemessene Entscheidung treffen können. Verantwortlich bedeutetdabei, auch die gesellschaftlichen Auswirkungen, insbesondere fürgeborene Menschen mit Behinderungen mitzubedenken", betont ReinerAnselm.Die EKD begrüßt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), derüber die Aufnahme der Nichtinvasiven Pränataldiagnostik in denLeistungskatalog der Gesetzlichen Krankenkassen entscheiden wird, zueinem gesellschaftlichen Diskurs über diese Frage aufgerufen hat undsieht diese Empfehlung als ihren Beitrag zu diesem Diskurs.Die Stellungnahme steht unterhttps://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/NIPD-2018.pdf zum Download zurVerfügung.Hannover, 2. November 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittTerminhinweis: Am 29. November, 19 Uhr findet in der BerlinerDienststelle des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei derBundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union einParlamentarischer Abend zu dem EKD-Papier statt. Eine Presseeinladungwird Ihnen rechtzeitig zugeschickt.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell