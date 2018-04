Oriental Yuhong, führendes Unternehmen im Bereich Imprägnierung in China, erhält EC-Zertifikate für Umweltschutz

Peking (ots/PRNewswire) - Harmonie, ein behagliches Leben sowieSicherheit und eine geschützte Umwelt sind ganz schlichte Wünscheeines jeden Kunden.Vor kurzem erhielt Oriental Yuhong, ein chinesisches Unternehmen,das sich auf Imprägnierung spezialisiert hat, das standardmäßigeEC-Umweltzertifikat für China. EC-Zertifikate sind die maßgeblichstenUmweltzertifikate in Europa und zudem die strengstenUmweltzertifikate für Imprägnierungsschichten weltweit. Yuhong 400und weitere chinesische Produkte wurden mit dem EC1Plus-Zertifikatversehen, was für chinesische Unternehmen im Bereich Imprägnierungein Durchbruch ist.Oriental Yuhong ist seit 1995 in der Imprägnierungsbranchevertreten. Im Laufe einer 20-jährigen Entwicklung hat sich dasUnternehmen auf die Bereitstellung von erstklassigen undvollständigen Lösungen von Imprägnierungssystemen für bedeutendeInfrastruktur-Bauprojekte, Industriegebäude, Zivil- undGeschäftshäuser konzentriert. Inzwischen ist das Unternehmen zu eineminternationalen Anbieter von Imprägnierungssystemen geworden. Alsprofessioneller Anbieter von Lösungen für Imprägnierungssysteme hatOriental Yuhong erfolgreich verschiedene dieser Systeme in Gebäuden,auf Autobahnen und Stadtstraßen, in Brücken, U-Bahnen,Hochgeschwindigkeitsbahnen, auf Flughäfen und in Wasserschutzanlageneingesetzt. Herausragende Beispiele sind einige der in Chinabekanntesten Gebäude wie die Große Halle des Volkes und sportlicheWahrzeichen der Olympischen Spiele 2008 in Peking, darunter dasNationalstadion und das Nationale Schwimmzentrum (Water Cube) sowiebedeutende nationale Infrastruktur-Bauprojekte wie dieSchnellfahrstrecke Peking-Shanghai und die U-Bahn Peking.Das globale Unternehmen Oriental Yuhong arbeitet kontinuierlich ander Verwirklichung eines Traums: einen Beitrag zur Schaffungharmonischer Wohnorte für Menschen zu leisten und die Vision desUnternehmens einer "nachhaltigen und sicheren Umgebung für Menschenund die Gesellschaft" zu erfüllen. Mit der Umsetzung derinternationalen Strategie von Oriental Yuhong werden erstklassigeProdukte in über 100 Länder und Regionen exportiert: Deutschland,Brasilien, Australien, USA, Kanada, Russland, Japan, Singapur,Südkorea, Zentralafrika, Südafrika usw.Oriental Yuhong agiert stets nach dem Prinzip "dem Kunden mitganzem Herzen dienen" zu wollen sowie unter der Prämisse "Qualität anerster Stelle" und hat mit erstklassigen Produkten undDienstleistungen einen guten Ruf erlangt. Inzwischen ist dasUnternehmen in der Haushaltsindustrie zu einem Vorbild geworden, dasdie Stärke der Imprägnierungsindustrie weltweit unter Beweis stellt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679900/Oriental_Yuhong_EC_certificate.jpgPressekontakt:Xiaona Liu+86-18511421602Original-Content von: Oriental Yuhong, übermittelt durch news aktuell