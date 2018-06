Oriental Yuhong bringt intelligente Heißklebe-Bauausrüstung für Abdichtungsbahnen auf den Markt: HotterMan

Beijing (ots/PRNewswire) - Auf der Ausstellung China InternationalRoofing & Waterproofing Expo 2018 hat Oriental Yuhong, der größteAnbieter für wasserfeste Abdichtungssysteme in Asien, eine Serie mitintelligenten Baumaschinen für Heißklebe-Abdichtungsbahnen unter denBezeichnungen HotterMan Zandra und HotterMan Spanker vorgestellt, diedie Effizienz beim Bau von Abdichtungen entscheidend verbessern.Mit den drei Kerntechnologien automatisches Pflastersystem,intelligentes Steuerungssystem und effizientes gebrauchsfertigesErwärmungssystem kann HotterMan eine Reihe von Prozessen durchführenwie Gehen, Korrektur des Bahnverlaufs, Erwärmung der Abdichtungsbahnund des Untergrunds, Verdichtung und Pflastern. BeiZwei-Personen-Betrieb und unter gleichen Bedingungen kann dieKonstruktionsgeschwindigkeit von HotterMan 5 m/Min. erreichen, wasmehr als sechsmal so hoch ist wie die Geschwindigkeit von Menschen.Durch die intelligente Steuerung wird die Abdichtungsbahn nichtübermäßig oder ungenügend erhitzt. Dann wird sie verdichtet und dieelastische Pressplatte kann für jede Basisschicht benutzt werden,womit sich ein hundertprozentiger, vollständiger Adhäsionseffekterzielen lässt.HotterMan, die intelligente Heißklebe-Baumaschine fürAbdichtungsbahnen, zeichnet sich auch durch die Eigenschaftenenergiesparend, umweltschonend, wirtschaftlich und langlebig aus. Dasmacht intelligentes Bauen möglich und man erreicht eine zuverlässigeund stabile Qualität. Die Ausrüstung wurde für den im Baubefindlichen Beijing Daxing International Airport, für gewerblicheImmobilienprojekte und weitere Bauarbeiten eingesetzt. Die Maschinenwurden von den Anwendern für ihre schnellen und gutenBaueigenschaften hoch gelobt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705185/HotterMan.jpgPressekontakt:Jinnan Zhong+86-10-59031793/+86-15891505218332055130@qq.comOriginal-Content von: Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell