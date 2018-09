Oriental University City: Das kann einfach nicht wahr sein

In unserer neuen Analyse nehmen wir Oriental University City unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Oriental University City-Aktie notierte am 07.09.2018 mit 2,25 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Unsere Analysten haben Oriental University City nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Oriental University City. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Oriental University City-Aktie: der Wert beträgt aktuell 57,14. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Oriental University City auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,12). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Oriental University City damit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Oriental University City schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,33 % und somit 1,26 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,07 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".