Oriental Pearl Media: Das ist Wahnsinn!

Für die Aktie Oriental Pearl stehen per 30.10.2021, 02:00 Uhr 7.73 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Oriental Pearl zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Oriental Pearl auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Oriental Pearl-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Oriental Pearl erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -15,93 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,25 Prozent im Branchenvergleich für Oriental Pearl bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,73 Prozent im letzten Jahr. Oriental Pearl lag 1,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Oriental Pearl liegt bei 70,37, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Oriental Pearl bewegt sich bei 67,77. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".