Orgenesis-Theracell Joint Venture: Erhält 32 Mio. € Zuschuss!

Überblick

Orgenesis Inc (NASDAQ:ORGS) gab bekannt, dass sein Joint Venture mit Theracell Advanced Biotechnology S.A. in Griechenland als “Priority Investment of Strategic National Importance” eingestuft wurde.

Diese Auszeichnung wurde von Enterprise Greece, der offiziellen griechischen Agentur für Investitions- und Handelsförderung, die für die Zuteilung der staatlichen Mittel zuständig ist, verliehen. Das Joint Venture wird in das griechische Schnellverfahren für Lizenzen und Genehmigungen aufgenommen.