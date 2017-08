Berlin (ots) -Die Marke womanizer® ist angetreten, um dem sogenannten "OrgasmGap" den Kampf anzusagen und damit das Leben vieler Frauen zuverändern.Die GeschichteMichael Lenke (68 Jahre) hat in seinem Leben viel erfunden undhält weltweit über 100 Patente. Als er vor einigen Jahren vom immernoch bestehenden Orgasmusproblem vieler Frauen las, war ihm klar,welche die nächste Mission sein musste. Nach einer 18-monatigenEntwicklungs- und Testzeit in der heimischen Werkstatt und demSchlafzimmer, brachte der Niederbayer, aus dem 4.000 EinwohnerKlosterort Metten, im Jahr 2014 die erste Version des womanizers® aufden Markt - eine Weltneuheit.Die Reaktionen auf das Produkt sind bis heute überwältigend fürdas Ehepaar Lenke und kommen meist in Form von "Fanpost" undGeschenken. Die Frauen schwärmen von einem neuartigen Orgasmusgefühl,innerhalb kürzester Zeit und bei vielen auch multipel.Die TechnikDer womanizer® wird nicht eingeführt oder aufgelegt, sondernaufgesetzt. Anders als bei herkömmlichen Sextoys erfolgt dieStimulation also nicht durch Penetration oder Vibration. Mit derPleasure Air Technologie® wird die Klitoris berührungslos und feindosierbar stimuliert. Dadurch gehört Überreizung der Vergangenheitan.Der NeueDer womanizer 2GO, der wie ein hochwertiger, eleganter Lippenstiftaussieht und damit unauffällig im Inneren einer jeden It-Bag odereines stylischen Rucksacks verschwindet. Er ist leicht (130 Gramm)und mit der schmalen, rechteckigen Form (125 x 35 x 35 Millimeter)ideal zum Transport geeignet, gleichzeitig aber gewohntleistungsstark. Genau das richtige für den, zum Beispiel, anstehendenUrlaub. Somit kann Frau jegliches andere Make-up getrost zu Hauselassen, denn was ist schon schöner als ein natürlicher #orgasmglow.Produktdetails- Preis: 159 Euro- Farben: schwarz/gold, ivory/gold, mint/pinkhttps://womanizer.com/welcomePressekontakt:Johanna Rief - press@womanizer.com - +49 (0) 157 3131 6954Original-Content von: epi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell