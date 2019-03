Orgasmusdruck: Deutsche verspüren unnötige Performance-Angst beim Sex

Finanztrends Video zu



mehr >

Leipzig/Hof (ots) - "Und, bist du gekommen?" Keine andere Fragekönnte nach dem Sex unpassender sein als diese. Und doch wird sietäglich tausendfach in deutschen Schlafzimmern gestellt. Und bautdabei unnötigen Druck auf - bei beiden Geschlechtern.Orgasmusdruck nennt sich das Phänomen, mit dem bereits 39,7 % derdeutschen Frauen sowie 37,6 % der deutschen Männer in Berührungkamen. Das ergab eine Umfrage der Erotik-Community JOYclub unter5.000 weiblichen und 5.000 männlichen Teilnehmern zum ThemaOrgasmusprobleme. Erste Hindernisse zeichneten sich bereits bei derDefinition des Begriffs Orgasmusdruck ab. Denn: Frauen verstehendarunter mehrheitlich (69,1 %) den Druck, beim Sex selbst zumOrgasmus kommen zu müssen. Mehr als jeder dritte Mann hingegenassoziiert darunter den Eifer, für den Orgasmus der Sexpartnerinverantwortlich zu sein.Ganze 89,0 % der Männer empfinden den Sex als halb so schön, wenndie Partnerin nicht kommt. So löblich das ist, so sehr steht es einerentspannten und lustvollen Stimmung oftmals unnötig im Weg: Denn über70% der Frauen können Sex auch ohne Orgasmus genießen. Intimität undZärtlichkeit sind ihnen wichtiger als der Höhepunkt.Bleibt die Ausnahme: Weibliche Orgasmen durch vaginale PenetrationDabei scheint der weibliche Orgasmus vor allem eine Frage derTechnik zu sein. 62 % der Frauen geben an, den Orgasmus am ehestendurch zusätzliche Stimulation der Klitoris während des Sex zuerreichen. Gerade einmal 29,5 % der befragten Frauen erreichen densexuellen Höhepunkt durch klassischen Geschlechtsverkehr. Vielhäufiger dagegen bei händischer Stimulation (58,2 %) oder Oralverkehr(45 %).Anders bei den Männern: Hier kommen 77,5 % durch klassischenGeschlechtsverkehr am besten zum Orgasmus. Auf den Plätzen folgenBlowjob (54,6 %) und Handjob (43,4 %).Vorgetäuschte Orgasmen als Folge des Drucks18,9 % der deutschen Männer belastet der Gedanke, dass sie ihrePartnerin nicht ausreichend befriedigen können. Sie gehen daher dieExtrarunde und versuchen, ihre Bettgespielin nach dem Akt durchweiteres Verwöhnen über die Lustklippe zu stupsen.Die Erfolgsaussicht dieser Taktik bleibt fragwürdig. 69,4 % derFrauen haben bereits einen Orgasmus vorgetäuscht, 10,1 % simulierendas Happy End sogar regelmäßig. Hauptgrund: Sie möchten den Sex zueinem Ende bringen. Anscheinend keine Überraschung für die befragtenMänner. Rund die Hälfte geht davon aus, dass ihnen der Höhepunktschon einmal vorgegaukelt wurde.Orgasmus-Garantie Selbstbefriedigung: Beide Geschlechter tun esregelmäßigDen eigenen Körper und dessen Bedürfnisse kennt man selbst immernoch am besten. So überrascht es nicht, dass 75,8 % der Frauenmindestens einmal die Woche masturbieren, 6,8 % sogar mehrmalstäglich. Selbstbefriedigung geht für Dreiviertel derUmfrageteilnehmerinnen mit einer Orgasmus-Garantie daher. Bei denMänner onanieren 87,8 % mindestens einmal die Woche, 13,1 % mehrmalstäglich. 82,4 % erleben dabei immer einen Orgasmus.Sowohl Frauen (81,3 %) als auch Männer (81 %) sind derÜberzeugung, dass Selbstbefriedigung nicht den Sex mit einem anderenMenschen ersetzen kann. Für die körperliche Nähe verzichten dieBefragten daher auch gern auf den Höhepunkt. 71,7 % der Frauen findenSex auch ohne eigenen Orgasmus schön. Bei den Männer genießenimmerhin 60 % das Liebesspiel ohne eigenen Höhepunkt.Sex ist silber, Reden ist GoldIn einem sind sich Männer (88,3 %) und Frauen (87,3 %) zumindesteinig: Beim Liebesakt sollten beide auf ihre Kosten kommen. Um das zugewährleisten, hilft die direkte Kommunikation. Immerhin 77,5 % derFrauen und 72 % der Männer können mit ihren Partnern offen überProbleme beim Sex reden.Pressekontakt:F&P GmbHManuel BinternagelPR ManagerKarl-Liebknecht-Str. 1204107 Leipzig+49 (0)341 993964-0mb@fp.dewww.joyclub.newsOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell