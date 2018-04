"Organspende wertschätzen und in die Mitte der Gesellschaft tragen" / Bundesweiter Tag der Organspende am 2. Juni 2018

Frankfurt am Main (ots) - Was wäre, wenn... jeder von uns einenOrganspendeausweis hätte, die Frage nach der Organspende eineSelbstverständlichkeit wäre und an vielen Orten in DeutschlandOrganspender und ihre Angehörigen für ihre selbstlose Entscheidunggeehrt würden? Was wäre, wenn die Organspende selbst im stressigenKlinikalltag als selbstverständliche und lebensrettende Chancebetrachtet würde, den Willen des Verstorbenen umzusetzen undgleichzeitig schwer kranken Patienten zu helfen. Dann wäre ein großerSchritt getan hin zu einer Kultur der Organspende, wie wir sie ausanderen Ländern kennen.Die Realität sieht jedoch anders aus und Deutschland bildet nahezudas Schlusslicht bei den Organspendezahlen im Vergleich dereuropäischen Länder. In 2017 ist die Anzahl der Organspender sogarauf einen Tiefstand der vergangenen 20 Jahre gesunken. Warum tun wiruns in Deutschland immer noch so schwer mit diesem Thema, das Lebenretten und verlängern kann, wenn ein anderes zu Ende gegangen ist?Umso wichtiger ist es, am 2. Juni den 797 Organspendern und derenFamilien aufrichtig zu danken. Durch sie konnten im vergangenen Jahr2594 Organe transplantiert werden, um schwer kranken Patienten einneues Leben zu ermöglichen.Seit nunmehr 36 Jahren ist der erste Samstag im Juni ein Tag desDankes gegenüber allen Organspendern und ihren Angehörigen undgleichzeitig auch ein Tag der Aufklärung und des Anstoßes für jedenEinzelnen, sich mit der Organspende auseinanderzusetzen und für dieÄrzte und Pflegekräfte, sich in den Krankenhäusern auf denIntensivstationen dafür einzusetzen.Die zentrale Veranstaltung zum Tag der Organspende am 2. Juni 2018findet in Saarbrücken statt. Das ureigene Motto der Saarländer"Großes entsteht immer im Kleinen" verdeutlicht einmal mehr, dassauch kleine Schritte zum Ziel führen. Eine Kultur der Organspende,bei der das Denken an und die Frage nach einer Organspende amLebensende zu einer Selbstverständlichkeit werden, kann nur inkleinen Schritten und einem gesamtgesellschaftlichen Konsensentstehen.Feste Programmpunkte beim Tag der Organspende sind einökumenischer Dankgottesdienst, Informationszelte sowie einabwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik und informativenInterviews mit Betroffenen und Experten.Alle Infos zur zentralen Veranstaltung zum Tag der Organspende am2. Juni 2018 in SaarbrückenDer Tag der Organspende will beides: danken und aufklären. MitVorurteilen aufräumen und ganz unmittelbar zeigen, wie viel Glück einkleines Kreuz im Organspendeausweis bewirken kann.Schirmherrschaft: Tobias Hans, Ministerpräsident des SaarlandesMotto: "Richtig. Wichtig. Lebenswichtig."Wo: Tbilisser PlatzWann: 10 bis 18 UhrWas: Ökumenischer Dankgottesdienst in der LudwigskircheBühnenprogramm mit Musik und GesprächenInfo-PavillonsAktionenWer: Bundesverband der Organtransplantierten e.V.,Bundesverband Niere e.V.,Lebertransplantierte Deutschland e.V.,Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,Deutsche Stiftung Organtransplantation,Deutsche Transplantationsgesellschaft,Ministerium SaarlandInfotelefon OrganspendeAlle, die noch Fragen zur Organspende und Transplantation haben,erhalten auch am Samstag, den 2. Juni 2018 von 9 Uhr bis 16 Uhrindividuelle Antworten über das Infotelefon Organspende unter dergebührenfreien Rufnummer 0800/90 40 400.Das Infotelefon Organspende ist ansonsten von Montag bis Freitagzwischen 9 Uhr und 18 Uhr erreichbar. Ein qualifiziertes Teambeantwortet Fragen zur Organspende und Transplantation. DerOrganspendeausweis sowie kostenlose Informationsmaterialien könnenbeim Infotelefon telefonisch oder per E-Mail aninfotelefon@organspende.de bestellt werden.Pressekontakt:Tag der Organspende Saarbrückenc/o Deutsche Stiftung OrgantransplantationBirgit Blome, Bereichsleiterin KommunikationNadine Körner, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutschherrnufer 52, 60594 Frankfurt am MainTel.: +49 69 677 328 9401, Fax: +49 69 677 328 9409,E-Mail: presse@dso.de, Internet: www.dso.deOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Organtransplantation, übermittelt durch news aktuell