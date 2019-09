Berlin (ots) - "Die Widerspruchslösung zwingt niemanden dazu,Organe zu spenden. Sie nimmt die Menschen aber in die Pflicht, sichfür oder gegen eine Organspende zu entscheiden. Angesichts der knapp10.000 schwerkranken Menschen auf der Warteliste sollte das für jedenzumutbar sein." Das sagte Bundesärztekammer-Präsident Dr. KlausReinhardt vor der Expertenanhörung zur Organspende am morgigenMittwoch im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Reinhardtbetonte, dass der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) undanderen eingebrachte Antrag für eine doppelte Widerspruchslösung aucheine Befragung der nächsten Angehörigen vorsieht, wenn kein Eintragvorliegt. Von einem Automatismus oder gar einem Eingriff in dasSelbstbestimmungsrecht der Menschen könne deshalb keine Rede sein.In ihrer schriftlichen Stellungnahme zur Bundestagsanhörungverweist die Bundesärztekammer auf die enorm hoheOrganspendebereitschaft in der Bevölkerung. Mehr als 80 Prozent derBürgerinnen und Bürger stünden der Organspende positiv gegenüber.Trotzdem sei seit zehn Jahren keine durchschlagend positiveEntwicklung der Spenderzahlen zu verzeichnen. Dieses Problem müssedurch viele verschiedene Maßnahmen angegangen werden. "Einewesentliche Steuerungsmaßnahme ist die Einführung der in fast alleneuropäischen Ländern üblichen Widerspruchslösung", heißt es in derBÄK-Stellungnahme.Als untauglich hat sich nach Auffassung der Bundesärztekammer diederzeit im Transplantationsgesetz geregelte sogenannteEntscheidungslösung erwiesen. Sie sieht vor, dass alle Versichertenvon ihren Krankenkassen alle zwei Jahre schriftlich auf das ThemaOrganspende angesprochen werden. Dies verursache einen hohenKostenaufwand, ohne dass in jedem Fall eine nachvollziehbareEntscheidung getroffen bzw. dokumentiert würde. "Sieben Jahre nachEinführung der Entscheidungslösung ist es an der Zeit, den Aspekt derOrganspende als solidarische und auf Reziprozität beruhendeGemeinschaftsaufgabe durch die Einführung der doppeltenWiderspruchslösung auch gesetzlich eindeutig abzubilden", betont dieBundesärztekammer in ihrer Stellungnahme.Die Stellungnahme der BÄK ist abrufbar unter:https://www.bundesaerztekammer.de/politik/stellungnahmengesetzgebung/Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell