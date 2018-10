Organspende, Digitalisierung, Gutachterstelle und MFA

München (ots) - Dualer Ansatz bei der OrganspendeDie Zahl der Organspender in Deutschland ist im ersten Halbjahr2018 deutlich gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung fürOrgantransplantation (DSO) berichtete, konnten 484 Spendern Organeentnommen werden. Das sind 18 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2017."Diese Entwicklung ist erfreulich, darf aber nicht darüberhinwegtäuschen, dass in Deutschland mehr als 10.000 Menschen auf einneues Organ warten", meinte Dr. Wolfgang Rechl, Vizepräsident derBayerischen Landesärztekammer (BLÄK), im Vorfeld des 77. BayerischenÄrztetages in Nürnberg. Außerdem sei im 1. Halbjahr 2018 in Bayerndie Zahl der postmortalen Organspender von 69 auf 65 leichtzurückgegangen. "Ich plädiere deshalb für einen dualen Ansatz bei derOrganspende: Diskussion über die Einführung der Widerspruchslösungund strukturelle Verbesserungen bei derTransplantationsorganisation", bekräftigte der Vizepräsident. Aktuellwurde eine breite gesellschaftliche Debatte über dieWiderspruchslösung, wie sie zum Beispiel in Spanien und Österreichpraktiziert werde, angestoßen. "Die Frage der Organspende muss jederfür sich selbst entscheiden. Da aber rund 80 Prozent der Bevölkerungeiner Organspende positiv gegenüberstehen, sich aber nur 35 Prozentdie Arbeit machen, einen Organspendeausweis auszufüllen, unterstützeich die Idee einer Widerspruchslösung", erklärte Rechl. DieWiderspruchslösung alleine sei aber zu wenig, deshalb müsstenflankierende Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehörten zum Beispielverbindliche Freistellungsregeln und mehr Einfluss für dieTransplantationsbeauftragten. Auch die Vergütung der Organentnahmemüsse neu justiert werden.Digitalisierung: Standards und DatenschutzDie Digitalisierung mache auch vor dem Gesundheitswesen keinenHalt, ganz im Gegenteil: Immer wieder stehe ein "smarter Patient" inder Praxis und hätte gerne Informationen zur Sinnhaftigkeit vonGesundheits-Apps, würde gerne online mit dem Arzt kommunizieren odermöchte seine digitale Patientenakte. Erst im September wurde die neueApp "Vivy", die einige Patientendaten elektronisch bündelt, derÖffentlichkeit vorgestellt. "Der Datenschutz ist im Gesundheitsweseneine große Herausforderung und darf nicht der Bequemlichkeit geopfertwerden", forderte Rechl. Datenschutz dürfe aber auch keinK.O.-Argument sein, um die digitale Weiterentwicklung zu blockieren.Neben der Datensicherheit seien vor allem technische Standards einewichtige Voraussetzung für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten undden Datenaustausch. Hier seien Politik und Industrie gefordertStandards zu setzen, damit finanzierbare Lösungen implementiertwerden können. "Wenn es einen technischen Standard gibt, derDatenschutz gewährleistet und die Finanzierung geklärt ist, sind auchwir Ärzte bereit, unseren Teil zum sinnvollen Einsatz derDigitalisierung im Gesundheitswesen beizutragen", bekräftigte Rechl.Qualitätsstandards in der GutachterstelleDie Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen bei der BayerischenLandesärztekammer (BLÄK) hat im Berichtszeitraum 2017/18 1.050Verfahren abgeschlossen. Durchschnittlich dauerte einGutachterverfahren 76 Wochen. "Wir legen hohe Qualitätsstandards andie Verfahren der Gutachterstelle. Im Verlauf eines solchenstandardisierten Verfahrens erhalten die Beteiligten an mehrerenStellen die Möglichkeit zur Stellungnahme, das sogenannte 'RechtlicheGehör'", erklärte Rechl. Dadurch ergäben sich immer wiederLeerlaufzeiten und die Bearbeitungszeiten verlängerten sich. Auch dieBegutachtung selbst, die in der Regel durch klinisch tätige Fachärztedes betroffenen Fachgebiets vorgenommen werde, benötige oft mehrereMonate Bearbeitungszeit. "Wir binden in jedem Verfahren dieBeteiligten intensiv mit ein, deshalb werden die Entscheidungen derGutachterkommission häufig akzeptiert", erläuterte Rechl. Das kostezwar etwas Zeit, liefere aber mehr Verständnis mit dem Ergebnis. Bei28 Prozent der abgeschlossenen Verfahren wurde ein Behandlungsfehlerfestgestellt. In den vergangenen zehn Jahren lag die Fehlerquote inBayern zwischen 25 und 33 Prozent. Die bundesweite Quote für das Jahr2017 lag bei 24,4 Prozent. Bei weiteren 5,9 Prozent wurde einBehandlungsfehler festgestellt, die Kausalität wurde aber verneint.Seit über 40 Jahren sichere die BLÄK mit ihrer Gutachterstelle, dassPatientinnen und Patienten bei einem vermuteten Schadensfall nichtallein gelassen werden.Medizinische Fachangestellte (MFA)Um sich künftig ganz auf die Fortbildung der MFA konzentrieren zukönnen, hat der Verein zur Förderung der Aus- und Fortbildung in denmedizinischen Berufen e. V. - Walner-Schulen - die Berufsfachschulefür Notfallsanitäter an das MKT-Institut für Notfallmedizin- undKatastrophenschutzausbildung in Bayern gGmbH verkauft. "Die BLÄK unddie Walner-Schulen konzentrieren sich in Zukunft noch mehr aufattraktive Fortbildungen für MFA", erklärte Rechl.