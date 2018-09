Organspende in Deutschland: Alle Fakten auf einen Blick

Berlin (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat amvergangenen Freitag einen Gesetzentwurf für eine bessereZusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende (GZSO)vorgestellt. In diesem Zusammenhang sprach sich der Ministernachdrücklich auch für eine "breite gesellschaftliche Debatte übereine Widerspruchslösung" bei der Organspende aus. Er kündigte einefraktionsübergreifende Abstimmung im Parlament dazu an. Die StiftungGesundheitswissen gibt einen Überblick zum Thema.Eine Organtransplantation ist für viele Menschen die einzigeChance, weiter leben zu können. Seit Jahren ist die Zahl derPatientinnen und Patienten, die in Deutschland auf ein Spenderorganwarten, unverändert hoch. Etwa 10.000 stehen den Angaben desBundesministeriums für Gesundheit zufolge seit Jahren auf derWarteliste. Die Zahl der gespendeten Organe in Deutschland gehtjedoch immer weiter zurück. Im vergangenen Jahr konnten laut einerStatistik von Eurotransplant nur 769 Verstorbenen Organe entnommenwerden."Wissen kann helfen, Ängste zu überwinden und zu rationalenEntscheidungen befähigen, auch wenn die Themen stark emotionalbeladen sind", betont Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender derStiftung Gesundheitswissen. "Wir als Stiftung Gesundheitswissen seheneine wichtige Aufgabe darin, durch gut aufbereitete, seriöseInformationen, Vertrauen aufzubauen und den Menschen ihre Ängste vorder Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende ein Stück weit zunehmen."Wie ist eigentlich die aktuelle Regelung zur Organspende inDeutschland?Was unterscheidet die Entscheidungslösung von derWiderspruchsregelung? Wie erhält man einen Organspendeausweis? Und:Unter welchen Voraussetzungen dürfen Ärzte Organe überhauptentnehmen? Zu diesen und weiteren Fragen klärt die StiftungGesundheitswissen auf ihrem Gesundheitsportal auf:Aktuelle Gesetzeslage und Widerspruchslösung - 10 Fakten zurOrganspende http://ots.de/BM2fmmOrganspende: Oft müssen Angehörige entscheidenhttp://ots.de/canihUDas Gesundheitsministerium sieht hier Handlungsbedarf und hat vordiesem Hintergrund einen Gesetzentwurf vorgestellt, nach dem dieOrganspende in Deutschland künftig besser organisiert werden soll.Eine Schlüsselrolle zur Erhöhung der Organspenden in Deutschlandspielen demnach die Krankenhäuser, in denen Organe entnommen werden.Dem neuen Gesetzentwurf zufolge sollen Transplantationsbeauftragte anden entsprechenden Entnahmekliniken in ihren Rechten gestärkt werdenund mehr Zeit bekommen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Darüberhinaus sollen Kliniken für die Organspenden künftig besser vergütetwerden. Gut funktionierende Abläufe bei der Erkennung möglicherOrganspender, mehr Zeit und eine gute Finanzierung könnten dazubeitragen, mehr Menschenleben zu retten, heißt es in der Erklärungdes Ministeriums.Im Zusammenhang mit der Vorstellung des neuen Gesetzentwurfesforderte Spahn aber auch eine breite Diskussion zur Neulösung bei dergesetzlichen Regelung der Zustimmung zur Organspende. Der Ministerplädiert für die sogenannte Widerspruchslösung, bei der dieZustimmung zur Organspende automatisch als gegeben gilt, so lange mannicht aktiv widerspricht. Sie ist in vielen EU-Ländern heute bereitsGesetz. In Deutschland gilt derzeit die sogenannteEntscheidungslösung.Über die Stiftung Gesundheitswissen:Die gemeinnützige, operative Stiftung Gesundheitswissen mit Sitzin Berlin will die Kompetenz von Menschen in Deutschland im Hinblickauf Gesundheit und Prävention stärken und die Informationsasymmetrienzwischen Arzt und Patient abbauen. Dazu erstellt sie u.a.laienverständliche Gesundheitsinformationen auf Grundlage aktuellerwissenschaftlicher Erkenntnisse, zeigt Präventionsmöglichkeiten sowieBehandlungsalternativen auf und fördert das Gesundheitswissen imAllgemeinen. Stifter ist der Verband der Privaten Krankenversicherunge.V.Pressekontakt:Una GroßmannLeiterin Kommunikationuna.grossmann@stiftunggesundheitswissen.dewww.stiftunggesundheitswissen.deT +49 30 419549220F +49 30 419549299Original-Content von: Stiftung Gesundheitswissen, übermittelt durch news aktuell