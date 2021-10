Organogenesis: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Für die Aktie Organogenesis stehen per 11.10.2021, 10:30 Uhr 12.53 USD zu Buche. Organogenesis zählt zum Segment "Biotechnologie".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Organogenesis auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Organogenesis als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 26 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 107,5 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 12,53 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Organogenesis-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 15,57 USD. Der letzte Schlusskurs (12,53 USD) weicht somit -19,52 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (15,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,29 Prozent), somit erhält die Organogenesis-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Organogenesis-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Organogenesis wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.