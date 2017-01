Organisierte Rechtsverstöße: Plastikflaschen und Dosen ohne Pfand gefährden das Mehrwegsystem und verschmutzen die Umwelt

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe deckt massive Verstöße gegenUmweltgesetz auf: Kioske und Imbissbuden verkaufen rechtswidrigmassenhaft pfandfreie Getränkedosen und Plastikflaschen - IllegalerHandel floriert vor allem mit Coca-Cola Produkten - DUH fordertuntere Abfallbehörden zu regelmäßigen Kontrollen und hartemDurchgreifen aufKioske, Schnellrestaurants, Imbissbuden und Spätverkaufsstellen inBerlin und anderen deutschen Großstädten, wie Köln oder Hamburgverstoßen gezielt gegen die Verpackungsverordnung. Das hat dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) bei Testkäufen von Einweg-Plastikflaschenund Getränkedosen in insgesamt 40 Verkaufsstellen festgestellt. In 90Prozent der getesteten Läden wurden pfandpflichtige Einweggetränkeordnungswidrig ohne Pfand verkauft. Auf den erworbenenPlastikflaschen und Dosen fehlte sowohl das Pfand-Logo als auchjeglicher Hinweis auf die Pfandpflicht. Damit verschaffen sich dieHändler einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Verkaufsstellen,die ihre Getränke ordnungsgemäß bepfanden. Durch die betrügerischenMachenschaften landen deutschlandweit Millionen Dosen undPlastikflaschen wieder in der Umwelt."Der in Berlin und einigen weiteren Großstädten stattfindendepfandfreie Verkauf von Getränken in Einwegverpackungen schädigt alleBetriebe, die Recht und Gesetz beachten und insbesondere dasumweltfreundliche Mehrweg-Getränkesystem. Bei den von der DUHfestgestellten Verstößen gegen die Pfandpflicht handelt es sichkeineswegs um Einzelfälle oder Irrläufer, sondern um organisierteRechtsverstöße", sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Kleinstverkaufsstellen für Getränke dürfen nicht länger einrechtsfreier Raum bleiben. Die DUH fordert die unteren Abfallbehördenauf, den tausendfachen Rechtsverstößen endlich ein Ende zu bereitenund die Verpackungsverordnung zu vollziehen."Besonders bedenklich ist die Tatsache, dass Coca-Cola alsweltgrößter Brausehersteller mit seinen Getränken bei diesenillegalen Machenschaften ganz vorne mit dabei ist. In fast der Hälfteder getesteten Läden wurden Coca-Cola Produkte pfandfrei vertrieben.Für ein Unternehmen, das in seinem Nachhaltigkeitsbericht über seinebesondere Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt schreibt, ist daseine Bankrotterklärung in Sachen Glaubwürdigkeit", kritisiert derDUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer. Die DUH fordertCoca-Cola auf, angemessene Maßnahmen zur bundesweiten Einstellung desordnungswidrigen pfandfreien Verkaufs von Coca-Cola Produkten inEinweg-Plastikflaschen und Dosen zu ergreifen. Gleichzeitig sollenBehörden die Rolle der profitierenden Getränkeabfüller, wie z.B.Coca-Cola, genauer untersuchen.Der ordnungswidrige Verkauf von Dosen und Plastikflaschen führt zueinem Wettbewerbsvorteil gegenüber Händlern, die zusätzlich zumProduktpreis ein Mehrweg- oder Einwegpfand verlangen. "Das Pfand aufEinwegflaschen und Getränkedosen wurde eingeführt, um möglichst vieleGetränkeverpackungen für ein hochwertiges Recycling zu sammeln und zuverhindern, dass die leeren Verpackungen wild in der Landschaftentsorgt werden. Die Erreichung dieses Ziels wird durch illegaleMachenschaften mit pfandfreien Getränkeverpackungen zunichtegemacht",sagt Fischer. Nach der Einführung des Einwegpfandes gehörten dieBilder von Dosen- und Plastikflaschenmüll an Straßenrändern oder inParks der Vergangenheit an. Seitdem die organisierte Pfandschummeleizur Regel in Kleinstverkaufsstellen geworden ist, tauchenunbepfandete Getränkedosen auf Gehwegen, Blumenbeeten oderKinderspielplätzen immer häufiger auf. Ein unhaltbarer Zustand fürMenschen und Umwelt, der schnellstmöglich beendet werden muss.Pressekontakt:Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUH030 2400 867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf030 2400 867-20www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell