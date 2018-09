Mainz (ots) -Der Chef des Bündnisses "Pro Chemnitz" und Mitorganisator derdortigen Demonstrationen, Martin Kohlmann, wird nach Recherchen desARD-Magazins "Report Mainz" seit Jahren vom Verfassungsschutz alsTeil der rechtsextremistischen Szene beobachtet. Das Landesamt fürVerfassungsschutz Sachsen teilte auf Anfrage von "Report Mainz"schriftlich mit:"Bei Martin Kohlmann als Chef von Pro Chemnitz handelt es sich umeinen langjährigen Szeneaktivisten, der dem sächsischenVerfassungsschutz aus rechtsextremistischen Zusammenhängen bekanntist.""Pro Chemnitz" selbst ist nicht Beobachtungsgegenstand desVerfassungsschutzes. Nach exklusiven Recherchen von "Report Mainz"unterhielt Martin Kohlmann allerdings enge Kontakte zu der 2014verbotenen Gruppierung "Nationale Sozialisten Chemnitz" (NSC). Diesgeht aus geheimen Ermittlungsunterlagen der Jahre 2011 bis 2013hervor, aus denen "Report Mainz" wörtlich zitiert. Bei den NSChandelte es sich laut Verbotsverfügung um eine gewaltbereiteNeonazi-Gruppe, deren Ziel die Errichtung einesnationalsozialistischen Staates war. NSC-Mitglieder nahmen regelmäßigan Schießübungen teil und waren laut Verbotsverfügung beteiligt anAngriffen auf Migranten.Laut Geheimdienst-Unterlagen habe Kohlmann mit mehreren damaligenNSC-Führungskadern gemeinsame Aktionen geplant, unter anderemDemonstrationen gegen Flüchtlinge. Kohlmann habe zudemMobilisierungs-SMS für ein NSC-Führungsmitglied verfasst, die Redeeines NSC-Aktivisten und das Stellen von Ordnern für gemeinsameVeranstaltungen abgestimmt. NSC-Aktivisten seien zudem alsPersonenschutz für Martin Kohlmann angefragt worden.Nach Martin Kohlmanns eigenen Aussagen in einem aktuellenInterview mit "Report Mainz" war er zudem als Anwalt vonNSC-Aktivisten tätig. In den Unterlagen heißt es, Kohlmann habe ineiner Nachricht aus dem Jahr 2011 an den damaligen NSC-Vorsitzendengeschrieben: "Das Amtsgericht Stollberg möchte uns am 7.4. um 15.30mit einem donnernden Heil Hitler begrüßen." Martin Kohlmannbezeichnet dies im Interview als "Satire". "Das habe ich aus Spaß ihmgeschrieben. Das Amtsgericht wird Dich so begrüßen. Ein Amtsgerichtgrüßt nicht so. Also sehen Sie, dass es nicht ernst gemeint war", soKohlmann. Auf schriftliche Nachfragen zu seinen Kontakten zum NSC hatKohlmann inhaltlich nicht geantwortet.Martin Kohlmann ist nach Recherchen von "Report Mainz" weiterhinin rechtsextremistischen Zusammenhängen aktiv. So trat er am 18. März2018 in Potsdam als Redner bei der rechtsextremistischenVeranstaltung "Tag der politischen Gefangenen" auf. Die Veranstalter,die sich für die Freilassung von Holocaust-Leugnern einsetzen,bezeichnen sich auf Facebook selbst als "Nazis". Auch auf den derzeitvon Martin Kohlmann mitorganisierten Demonstrationen in Chemnitznahmen zahlreiche Neonazis teil.Michael Nattke, Rechtsextremismus-Experte im Kulturbüro Sachsen,warnt im Interview mit "Report Mainz" vor einer Verharmlosung vonMartin Kohlmann: "Unserer Einschätzung nach ist Martin Kohlmann keinRechtspopulist. Er ist ein strammer Rechtsextremist. Martin Kohlmannhat in unterschiedlichen Reden immer wieder gesagt: 'Wir braucheneine neue Wende, die gründlicher ist als alle politischen Wenden, diewir bisher erlebt haben.' Das ist ein Hinweis darauf, dass er daspolitische System der Bundesrepublik Deutschland überwinden möchte."Kerstin Köditz, Rechtsextremismus-Expertin der Fraktion Die Linkeim Sächsischen Landtag, fordert gegenüber "Report Mainz" nun eineBeobachtung von "Pro Chemnitz" durch den sächsischenVerfassungsschutz.Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell