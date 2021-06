Organisationschefin: Olympia ohne Zuschauer weiter eine Option

TOKIO (dpa-AFX) - Olympische Spiele ohne Zuschauer in den Wettkampfstätten sind weiter möglich.



In Anbetracht der sich regelmäßig verändernden Corona-Situation seien Spiele vor leeren Rängen "eine von unseren Optionen", sagte Olympia-Organisationschefin Seiko Hashimoto am Freitag. Man müsse "flexibel" bleiben.

Zuletzt hatten Japans Olympia-Verantwortliche bis zu 10 000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen im Sommer erlaubt. Maximal darf aber nur die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden. Der vom IOC unterstützte Beschluss steht allerdings unter Vorbehalt. Ausländische Fans dürfen nicht einreisen. Das vom vergangenen in diesen Sommer verlegte Sport-Großereignis soll am 23. Juli beginnen./the/DP/jha