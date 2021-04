Organigram Aktie: Was Cannabis-Aktien-Investoren wissen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Organigram Holdings Inc. (NASDAQ:OGI) (TSX:OGI) berichtete am Dienstag, dass der Bruttoumsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 29% auf rund CA$19,3 Millionen ($15,4 Millionen) gesunken ist.

Der Nettoumsatz ging im gleichen Zeitraum ebenfalls zurück, von 23,2 Mio. CA$ auf 14,6 Mio. CA$, so das in Moncton, New Brunswick, ansässige Unternehmen in einer Mitteilung.

