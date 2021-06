Organic Garage bietet Einblick in laufende Initiativen, Expansionsmöglichkeiten, Instacart-Vereinbarung und Entwicklungen im Bereich pflanzenbasierten Nahrungsmitteln

Quelle: IRW Press

9. Juni 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FRA: 9CW1), eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, gibt ein Update zu mehreren spannenden Initiativen, an denen das Unternehmen in 2021 arbeitet, um das Geschäft weiter auszubauen.

Expansion:

Das Unternehmen prüft weiterhin Expansionsmöglichkeiten, sowohl im Inland als auch international. Die COVID-19-Pandemie hat dazu geführt, dass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung