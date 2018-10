Organic Garage: Die Stärke ist zurück

Das kleine Tal, in welches die Aktie von Organic Garage in den vergangenen Tagen stürzte, scheint bereits vorüber zu sein. Am Mittwoch präsentierte sich das Papier in einer starken Verfassung. Die ersten Kursgewinne ließen sich bereits im frühen Handel feststellen. Da die Bullen die Oberhand behielten, wuchs das Plus bis zum Abend auf rund sieben Prozent an. Das Papier wurde zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.