Organic Garage: Hochpunkte sind selten

Gleich zwei Mal gelang es der Aktie von Organic Garage in dieser Woche, das Feuer bei den Investoren zu entfachen. Ein Bullenmarkt, der stets nur von kurzer Dauer war, ließ die Notierung dabei in die Höhe schnellen. Am Freitag bietet sich nun der Rückblick auf die Entwicklung an, die keineswegs restlos überzeugen konnte. Auf Wochensicht steht etwa ein Minus von 14,5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.