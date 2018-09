Organic Garage: Die Chancen stehen gut

Die Kursgewinne der vergangenen Handelstage konnte die Organic Garage Aktie am Montag weiter ausbauen. Sie stieg im Laufe des Tages um 2,8 Prozent und notierte zuletzt bei 0,2570 Euro. Viele Anleger sehen sich dadurch in ihrer Hoffnung auf neue Kurssteigerungen bestätigt. Bereits die vergangene Handelswoche zeichnete sich durch einen deutlichen Kursgewinn in Höhe von 8,4 Prozent aus.

Ein Beitrag von Robert Sasse.