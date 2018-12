Organic Garage: Ausbruch zum Jahresende?

Als Ruhe vor dem Sturm ließe sich die aktuelle Lage der Organic Garage Aktie beschreiben. Am Mittwoch hielten sich Bullen und Bären am Markt die Waage. So wurde der Titel etwa an der Börse Stuttgart noch bis zum Abend unverändert um 0,1700 Euro gehandelt. Allein die heimischen Börsen brachten wenig später ein leichtes Minus mit sich.

Organic Garage: Kommt die Bodenbildung?

Noch haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.