Organic Garage Aktie: Was passiert hier gerade?

Der Chart der Aktie von Organic Garage präsentiert sich in der laufenden Woche als ungewöhnlich volatil. Kursverluste von 9 Prozent am Donnerstagmorgen sind dafür ein hervorragendes Beispiel. Auch wenn damit der Aufwärtstrend noch nicht beendet wird, so wird das Papier es aller Voraussicht nach weiter schwer haben. Nach oben warten gleich mehrere charttechnische Widerstände, welche die Käufer jetzt nicht ohne Weiteres ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.