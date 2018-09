Organic Garage Aktie: Geht es jetzt wieder aufwärts?

Kurz vor dem Wochenende konnte Organic Garage an der Börse nochmal ordentlich punkten. Die Aktie des Unternehmens verbesserte sich am Freitag um beeindruckende 11,1 Prozent und konnte so einen Kurs von 0,24 Euro erreichen. Den letzten Durchhänger, welcher das Papier im Tief auf bis zu 0,17 Euro fallen ließ, lassen die Käufer damit in Vergessenheit geraten.

Es spricht jetzt viel dafür, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.