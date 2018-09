Organic Garage Aktie: Es ist noch nicht vorbei!

Ein möglicher charttechnischer Ausbruch bei der Aktie von Organic Garage konnte am Dienstag von den Käufern zunächst nicht bestätigt werden. Zwar stieg der Wert der Aktie zwischenzeitlich bis auf 0,26 Euro an, verlor bis Handelsschluss aber wieder an Wert und sank auf 0,23 Euro. Noch haben die Bullen aber gute Chancen, einen neuen Angriff zu wagen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.